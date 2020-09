Ourilândia: PM coloca bando para correr e evita assaltos a bancos

Uma guarnição da Polícia Militar de Ourilândia do Norte evitou, na última sexta-feira (04), assaltos a bancos que aconteceriam possivelmente, segundo calcula a PM, na região de São Félix do Xingu. Foi por volta das 21h, quando os policiais militares estavam em ronda pela Rodovia PA-279 e perceberam que o automóvel VW Polo, preto, placas DJN-0893/ São Paulo-SP, saía da Vicinal da Vila Tabocão.

O veículo policial, então, se aproximou do outro carro e os policiais ordenaram que o condutor do Polo parasse, mas não foram obedecidos e o carro acelerou no sentido de Ourilândia. Nas proximidades da Vicinal do Zero, o automóvel parou e dele saíram vários indivíduos atirando contra a guarnição. Os PMs reagiram atirando também e logo depois os desconhecidos se embrenharam na mata, na escuridão.

Em seguida, a guarnição solicitou apoio do Grupo Tático Operacional (GTO). No local, foram apreendidos o veículo abandonado, um carregador de pistola calibre ponto 40, privativo das forças de segurança, com nove munições, capuzes, vários litros de gasolina, ferramentas, miguelitos (dispositivos com pontas afiadas feitos de ferro ou aço, jogados na pista em caso de perseguição policial para furar os pneus das viaturas), suprimento de alimentos, bananas de dinamite com material detonante e mochilas contendo mais alimentos. O carro não tem registro de furto ou roubo.

(Com informações do repórter Jucelino Show, de Tucumã)