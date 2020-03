Moradores reclamam das péssimas condições da estrada vicinal do PA-Maria Preta em Ourilândia do Norte.

Para os moradores e produtores rurais da vicinal Vanilda no PA-Maria Preta, o ano novo começou com os velhos problemas. A situação precária das estradas é alvo de constantes reclamações, que tem provocado diversos prejuízos aos proprietários de veículos e caminhões, além de dificultar o escoamento da produção agrícola e animal, principalmente dos pequenos produtores rurais.

Entre as diversas complicações, estão os inúmeros buracos, crateras e desníveis em grande parte do percurso da estrada. Durante o período das chuvas, a situação piora com o lamaçal que se forma em vários lugares causando atoleiros.

Nesta segunda-feira, 10, de março moradores registraram alunos indo de pés ao encontro do ônibus escolar que não conseguiu entrar no ramal de acesso às comunidades localizadas na vicinal.

Em contato com assessoria de comunicação da prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte, fomos informados que a secretaria Municipal de infraestrutura e obras já colocou a vicinal no cronograma de recuperação, e que nos próximos dias o serviço de reparos em bueiros, pontes e cascalhamento chegará a comunidade do PA-Maria Preta. (Repórter Juscelino Show de Tucumã)