Dono de farmácia é preso em flagrante por adulterar álcool em gel em Ourilândia do Norte

O proprietário de uma farmácia em Ourilândia do Norte, no sul do Pará, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta quinta (19), suspeito de crime de estelionato e prática abusiva na comercialização de álcool em gel.

Segundo a Polícia, o suspeito adquiriu vários galões de álcool em gel 80%, destinado à queima e indicado para acender churrasqueira, e despejou em garrafas de plástico para comercializar no estabelecimento, como se fosse gel antisséptico. O produto seria utilizado para prevenção ao novo coronavírus.

O comerciante deverá responder por estelionato e venda de produtos em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor.

A denúncia partiu de clientes da farmácia. O caso foi registrado pela Superintendência Regional do Alto Xingu.

Como denunciar: Denúncias podem ser feitas pelo canal interativo “Alô Cidadão”, no número (91) 99991-0009, por meio de mensagens instantâneas, e pelo Disque-Procon (151). Outro número disponível é (91) 99230-0151. (G1/PA)