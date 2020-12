FLORESTA DO ARAGUAIA: Familiares e amigos de Karoline Carvalho fazem manifestação pedindo justiça e Secretário de Saúde do Município diz que suposta negligência está sendo apurada

Nesta quinta-feira (03), em Floresta do Araguaia, familiares e amigos de Karoline Carvalho, 19 anos, fizeram barulho em frente ao Hospital Municipal de Floresta do Araguaia, onde a jovem faleceu no último dia 23, segunda-feira. Cerca de 100 pessoas participaram do ato.

A manifestação começou por volta das 8 horas e houve uma caminhada até o local. Discursos em voz amplificada por microfone e caixa de som foram feitos em que familiares pediram melhoria para todos no tratamento da saúde pública e que os profissionais trabalhem com mais responsabilidade. “Hoje é alguém da minha família, amanhã não sabemos quem será”, repetia uma parente

Secretário de Saúde do Município diz que suposta negligência está sendo apurada

Em entrevista exclusiva ao An10 Notícias, o Secretário de Saúde do Município de Floresta do Araguaia, Carlos Rocha de Abreu, afirmou que um processo administrativo foi instaurado para apurar o caso e quem deve definir se houve negligência ou não são os órgãos competentes, tais como IML, o Conselho Regional de Medicina e o MP.

“O processo administrativo também serve para que a sociedade tenha real conhecimento do que aconteceu. Depois o resultado ficará à disposição para quem quiser ver’, afirmou o secretário.

O secretário também afirmou que Karoline Carvalho foi assistida pelo hospital e pelo médico prontamente e que este tratou dos sintomas que eram aparentes, sendo que a jovem aparentava fortes sinais de crise psicótica e não de envenenamento, também que a ambulância do hospital foi oferecida desde o início.

“As imagens do hospital não mentem. Nós temos o horário que ela chegou nas câmeras e o horário que ela foi atendida. Ela foi assistida todo o tempo. O médico a analisou e não tinha sinais de envenenamento. Foram apresentar o frasco de veneno mas era tarde”, diz Carlos Rocha.

O secretário Carlos Rocha de Abreu também afirmou que o médico e a equipe já estão tomando atitudes de mudanças nas aberturas de boletins dos pacientes que chegam ao hospital.

Secretário diz que talvez a família pudesse ter impedido que jovem tomasse o veneno

Ainda segundo o secretário de saúde, a família da jovem Karoline sabia que ela tinha tendências suicidas e aquela não foi a primeira vez que ela tentou se matar. Ele questiona se a família não poderia ter tomado providências para impedir. Para ele, a família poderia ter buscado ajuda da saúde municipal muito antes, inclusive no CAPS do Município, para que a moça fosse atendida, recebesse cuidados para distúrbios mentais e tivesse sido evitada a situação.

“Mas é uma situação toda muito estranha. Eles sabiam que ela apresentava esses distúrbios; ela não dormia com o marido há dois dias, dormia na casa da mãe nos últimos dias que aconteceu o fato. Dois dias antes ela já tinha tentado se matar, antes disso também, pois tinha cortes antigos e outros mais novos. Ela tinha a palavra “morte” escrita com gilete no braço esquerdo. Por que a família não impediu que ela tomasse veneno e deixou ela sozinha? Tiveram pelo menos 12 anos para procurar ajuda pra ela que tinha esses problemas. Aí depois que toma o veneno é complicado”, comentou o secretário.

Carlos Rocha disse que a Secretaria Municipal de Floresta do Araguaia lamenta muito o ocorrido, a perda da ente, e vai fazer tudo que for possível para elucidar o caso. (Da redação)