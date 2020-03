Em Eldorado do Carajás, “Rato” é morto ao apontar arma para PMs

Um dos maiores bandidos de Eldorado do Carajás, município distante 60 quilômetros de Parauapebas, foi morto em confronto com a Polícia Militar na noite de domingo (01). Trata-se de Wanderson da Conceição, 23 anos, popularmente conhecido no mundo do crime como “Rato”.

Rato se tornou conhecido pela polícia pelo envolvimento em vários tipos de crimes; assalto a mão armada, latrocínio e venda de entorpecentes. Em razão desta “habilidade criminal”, a polícia o enquadrou como um dos homens mais perigosos da região.

A Polícia disse que realizou abordagem no local, quando encontrou Wanderson, no quintal, com uma espingarda, que atirou. Ainda de acordo com a PM, os agentes revidaram e o suspeito foi atingido por dois tiros. Wanderson foi socorrido, mas acabou morrendo a caminho do hospital, segundo a PM. A segunda pessoa conseguiu fugir do local.

Na residência foram encontrados duas petecas de crack, munições calibre 22 e uma espingarda.

(Com informações de Rio Maria em Foco)