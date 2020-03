Dois pontos da BR-155 entre Eldorado dos Carajás e Marabá são interditados pelo MST

Desde as primeiras horas da manhã de segunda-feira (9), integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) estão interditando a Rodovia BR-155, entre Marabá e Eldorado do Carajás, em dois pontos: na altura da Fazenda Cedro e na Fazenda Maria Bonita, onde existem dois acampamentos do MST: Helenira Rezende e Dalcídio Jurandir, respectivamente.

A principal reivindicação do MST é que seja abortada a operação de reintegração de posse que está prevista para o próximo dia 17 no acampamento Dalcídio Jurandir, mas não é só isso. Segundo Tito Moura, liderança do MST, os trabalhadores sem-terra denunciam também a estagnação da reforma agrária e o demonstre do Incra, por isso querem uma reunião com o governador do Estado.

A ideia, segundo ele, é que o governo do Estado possa agilizar os processos de reforma agrária nas áreas que estão sob jurisdição do Instituto de Terras do Pará (Iterpa). “Com o governo federal nós não queremos nem papo, porque eles não sentam para dialogar com a gente”, explica. (Fonte Correio de Carajás)