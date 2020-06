EDITAL DE CONVOCAÇÃO AESA – Associação dos Extrativistas Sustentáveis da Amazônia

Art. 1º- Ficam convocados todos os interessados, nos termos do artigo 53, “caput”, da Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002, (Código Civil Brasileiro), para a realização da Assembléia Geral de Constituição de Associação, aprovação de Estatuto e Eleição da Primeira Diretoria a realizar-se no próximo dia 14/07/2020, endereço Rua dos Cravos, no 485, apto 103, aeroporto Velho, CEP: 68020-000, Santarém-PA.

A convocação dar-se-á partir das 14 horas do dia mencionado, com qualquer número de pessoas onde instalar-se-á a Assembleia para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

01 – Constituição e criação da AESA, Associação dos Extrativistas Sustentáveis da Amazônia;

02 – Apreciação e aprovação do Estatuto Social;

03 – Eleição de sua primeira Diretoria e de seu primeiro Conselho Fiscal;

04 – Posse da chapa eleita;

05 – e a definição da sede provisória.

Santarém, 24 de junho de 2020.

LUIZ ANTÔNIO MARTINS FERREIRA

CONVOCANTE

Baixe o PDF no link a seguir: EDITAL_AESA