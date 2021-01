CUMARU DO NORTE: Prefeito Nego recebe faixa e chave da cidade das mãos da ex-prefeita Cleusa Temponi

Em Cumaru do Norte, ocorreu a sessão solene de posse dos eleitos para a prefeitura e o poder legislativo no primeiro dia do ano de 2020, na Escola Municipal João Pinto. Devido ao Covid-19, não houve convite formal à população, mas alguns populares compareceram. O uso de máscara para os presentes e outras medidas de segurança foram obrigatórias.

Marcos Cordeiro ‘Nego’ (MDB) recebeu a faixa de prefeito passada pela prefeita Cleusa Temponi, de quem ele foi vice-prefeito de 2016 a 2020. Cleusa também entregou a Nego uma chave dourada simbolizando a confiança do povo de Cumaru do Norte. Durante o momento de transferência do cargo houve muita emoção quando a prefeita Cleusa Temponi falava da satisfação de ter sido prefeita e de poder eleger Nego como seu sucessor.

Na mesma ocasião também foram empossados os vereadores eleitos e realizada a eleição dos membros da mesa diretora, apenas uma chapa foi inscrita, ficando a seguinte composição: vereador Fabiano Hermes Aguiar (Patriotas), presidente da câmara; Vereador Daelson Arruda (MDB), vice-presidente; Vereador Professor Cleudes (PSB), secretário.

QUEM: Célio Marcos Cordeiro (37) é natural do Paraná, casado pai de três filhos e chegou a Cumaru do Norte com dois anos de idade. Antes de ser eleito vice-prefeito juntamente com Cleusa Temponi prefeita, Nego já tinha exercido o cargo de vereador e presidente da câmara municipal de Cumaru do Norte. Ele também foi servidor público municipal, ocupando os cargos de chefe de gabinete e secretário de obras no município de Cumaru do Norte e agora foi eleito prefeito municipal.

SECRETARIADO: Durante a reunião, foi apresentado parte dos responsáveis por outras funções do primeiro escalão. Para a pasta da saúde, foi nomeado o atual vice-prefeito José de Ribamar ‘Ribinha’ (Patriotas). A nomeação do Vice-prefeito se justificou por sua vasta experiência, já tendo sido secretário de Saúde do município e também ocupado outra importante pasta que é o Meio Ambiente, durante o governo da Prefeita Cleusa. (Da Redação)