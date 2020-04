Terminal Rodoviário é reaberto em Conceição do Araguaia

A Prefeitura de Conceição do Araguaia, por meio do decreto nº 053/2020, autorizou a reabertura do Terminal Rodoviário “Robson Gurjão” a partir desta terça-feira (31). As empresas poderão comercializar passagens de transporte coletivo (ônibus e vans), no âmbito intermunicipal, dentro do Estado do Pará.

O documento estabelece diversas normas sanitárias de prevenção à disseminação do novo coronavírus, tais como a oferta de álcool em gel 70% para uso individual dos passageiros, higienização de bancos, pisos e demais áreas de uso comum, a cada conclusão de trajeto. Há também a exigência de manter funcionários de vigilância permanente, para evitar filas de atendimento.

Além disso, os guichês não podem vender passagens de transporte coletivo rodoviário, cuja rota tenha como objetivo o ingresso na cidade, ou que esteja vindo de outro Estado.

Os veículos de passeio também devem seguir normas, conforme esclarece o decreto. Os motoristas que estiverem vindo de outro Estado e ultrapassarem a barreira Estadual, só poderão entrar em Conceição do Araguaia, mediante cumprimento de orientações da Secretaria Municipal de Saúde, que estabelece a triagem individual dos passageiros e a comprovação de residência no município.

No caso dos pacientes que fazem tratamento médico fora da cidade, haverá necessidade de aviso à Secretaria de Saúde para garantia do retorno. (Ynaiê Botelho)