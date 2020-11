Natal entra na pauta do comércio: expectativa é de recuperação de vendas

Dezembro se aproxima e os comerciantes e lojistas de Conceição do Araguaia se preparam para um fim de ano com expectativa de retomada depois de mais de sete meses desafiadores e de incertezas, consequências da pandemia da Covid-19. A expectativa é que a partir dessa sexta-feira, 27, conhecida como Black Friday, os estabelecimentos intensifiquem as ofertas de final de ano.

O presidente da ACICA – Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Conceição do Araguaia, Antônio Rodrigues, disse que o final de ano é uma oportunidade de retomada no comércio. “Somos a favor e queremos incentivar que todos comecem desde já a enfeitar as lojas e esperamos que esse fim de ano possa servir para recuperar o movimento no comércio”, comenta. Ele projeta um amento nas vendas de 5% a 8% em comparação com o mesmo período de 2019.

O período de fim de ano é o mais estimado pelo comércio. “Nesta época, as pessoas recebem o décimo terceiro salário e têm uma tendência maior de ampliar o consumo e presentear familiares e amigos. Nossas expectativas são as melhores possíveis, disse Patrick Cangussu”, gerente de uma loja de calçados, confecções e acessórios.

(Delmiro Silva)