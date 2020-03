Prefeitura de Conceição do Araguaia investe R$ 250 mil em reforma de campo de futebol

Começaram nesta sexta-feira (6) as obras para reforma do campo de futebol localizado ao lado da Creche Professora Maria Inezilia da Silva Correa, no bairro Canudinho, em Conceição do Araguaia. O novo espaço visa beneficiar não só os moradores do bairro local, como também a população do Setor Universitário.

De acordo com o secretário de Turismo, Esporte e Juventude, Fausto Diogo Dias Barros, a obra recebeu investimento de R$ 250 mil, e o projeto inclui gramado, alambrado e iluminação. “No município, somente o estádio Carecão possui gramado, então este será o primeiro campo de futebol de bairro com essa estrutura”, ressalta o secretário.

Segundo o responsável pela pasta, a reforma do local tem como objetivo atender à juventude e também aos veteranos. “Com essa reestruturação, as crianças desses dois bairros terão novas opções de lazer, o que faz diminuir o acesso às drogas e à prostituição. Já os veteranos terão a oportunidade de jogar à noite, pois o campo será iluminado”.

A previsão é de que as obras do campo de futebol sejam concluídas dentro de 180 dias. (Informações Blog do Zé Dudu)