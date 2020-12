Prefeitos, vices e vereadores são diplomados pela 24ª ZE em Conceição do Araguaia

Os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores eleitos ou reeleitos e os suplentes dos municípios de Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia e Santa Maria das Barreiras, que compõem a 24ª Zona Eleitoral, foram diplomados nesta sexta-feira (18) em solenidade realizada no auditório do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus de Conceição do Araguaia.

A diplomação foi conduzida pelo juiz Marcos Paulo Campelo e promotora Cremilda Aquino da Costa. Na oportunidade os eleitos ou reeleitos na votação do último dia 15 de novembro receberam o diploma do cargo eletivo para os próximos quatro anos. Eles serão empossados oficialmente no dia 1º de janeiro de 2021, em cerimônia a ser realizada no Poder Legislativo de cada município.

Prefeitos e Vices diplomados: Foram diplomados o prefeito reeleito de Conceição do Araguaia Jair Martins (MDB) o vice, Rondiney Mundoco (PSC); de Floresta do Araguaia, Majorri Santiago (PL) e o vice Alécio Costa (PSD); de Santa Maria das Barreiras, Adriano Salomão (MDB) e a vice Maria Gessi (PSL); além dos vereadores e suplentes de cada município. A relação completa dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e suplentes está disponível na página: divulgacandcontas.tse.jus.br. (Delmiro Silva, do An10)