Polícia Militar recupera objetos roubados em loja de Conceição do Araguaia

A Polícia Militar de Conceição do Araguaia recuperou durante patrulhamento na tarde de ontem (5), dez itens roubados no início da tarde da última segunda-feira (2), em uma loja localizada no centro da cidade.

Os policiais militares realizavam ronda nas ruas do Bairro Novo Araguaia, e então, durante abordagem, encontraram dois dos celulares listados no roubo, com dois homens que estavam em um bar. Questionados pelos policiais, os homens indicaram de quem eles haviam comprado os produtos, e informaram onde os acusados pelo roubo poderiam estar.

Os suspeitos foram localizados em uma residência no bairro Vila Amizade, confessaram o delito e vão responder pelo crime de roubo majorado, pelo emprego de arma de fogo.

Foram recuperados: sete aparelhos celulares, um tablet, uma faca e um relógio.

Já os homens encontrados no bar com os aparelhos celulares, foram encaminhados à delegacia de polícia civil de Conceição do Araguaia e vão responder pelo crime de receptação.