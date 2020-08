Municípios da Região Araguaia receberam visita técnica da Coordenação Estadual de Epidemiologia

Os municípios de Ourilândia do Norte, Redenção, São Félix do Xingu e Tucumã receberam essa semana visita técnica da Coordenação Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA. A visita técnica teve acompanhamento da equipe do 12º Centro Regional de Saúde, que abrange os 15 municípios que compõem a Região Araguaia.

Durante a visitação aos municípios foi realizado monitoramento do sistema de informações de Covid-19 e óbitos registrados na Região em decorrência do contágio do vírus. Na oportunidade também foram analisadas as fichas de notificações, declarações de óbitos e realimentação dos casos. A ação integra as medidas do Governo do Estado do Pará de combate e prevenção a Covid-19.