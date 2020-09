Incêndio na entrada de Conceição do Araguaia assusta moradores

Um forte incêndio foi registrado no final da tarde da última terça feira (8) nas proximidades da entrada de Conceição do Araguaia, a margem a PA 287, que liga Conceição do Araguaia a Redenção. As chamas se espalharam, seguidas de uma extensa cortina de fumaça vista a quilômetros de distância, deixando apreensivos moradores das proximidades do local e da área urbana.

O fogo se alastrou rapidamente no trecho entre o antigo laticínio e a fábrica Mil Sabores, devido ao forte calor e a vegetação seca, consumindo também uma caldeira, um acumulado de lenha e a carroceria de um veículo que estava estacionada no local. Não houve registro de feridos. Os voluntários que se empenharam para conter as chamas não souberam informar a origem do incêndio, que durou cerca de uma hora.