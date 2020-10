IFPA: Campus Conceição do Araguaia tem melhor nota no Ideb no município e supera marca nacional

A Diretoria de Estatísticas Educacionais, por meio da Coordenação-Geral de Controle de Qualidade e Tratamento da Informação, divulgou o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de todo o país. O Instituto Federal do Pará – Campus Conceição do Araguaia ficou com nota 5,5 ultrapassando a meta nacional que é de 5 pontos. O resultado do Ideb do Campus de Conceição do Araguaia é o melhor entre as escolas do município.

Para efeito de comparação, a meta do governo federal é que o Brasil chegue a 2021 com Ideb de 5,2. Em 2019, o indicador ainda estava em 4,2. Os dados são utilizados para calcular o índice de desenvolvimento da educação básica (Ideb) e melhorar a qualidade do ensino. Implantada em 2005, a prova é organizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), em parceria com as redes estaduais e municipais de educação.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas. O último IDEB, realizado em 2017, declara a nota do Brasil sendo 5,8 nos anos iniciais, 4,7 nos anos finais e 3,8 no Ensino Médio.

“O resultado de 5,5 alcançado pelo IFPA/Campus Conceição do Araguaia no Ideb 2019 demonstra a importância da instituição na oferta de ensino de qualidade no estado do Pará. Ainda temos muito a melhorar; os desafios são enormes, mas os números mostram que estamos no caminho certo. Parabéns a toda comunidade IFPA de Conceição do Araguaia pelo resultado alcançado no Ideb 2019”, destacou o coordenador de Ensino e presidente da Comissão de permanência e êxito do Campus, Marcos Ferreira da Silva.

Como o Ideb é calculado

O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar realizado todos os anos, e médias de desempenho nas avaliações do Inep, a Prova Brasil (para Idebs de escolas e municípios) e a Saeb (no caso dos Idebs dos estados e nacional) – avaliações aplicadas no 5º e 9º ano do ensino.