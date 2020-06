Em Encontro Pedagógico on-line Campus Conceição do Araguaia promove readequação do Calendário Acadêmico

Com o tema: “É momento de mudanças e desafios. Não podemos retornar aos antigos hábitos, mas podemos aprender com os novos”, a equipe diretiva do Instituto Federal do Pará – Campus Conceição do Araguaia vai realizar esta semana (de 08 a 12/06) o II Encontro Pedagógico com o objetivo de promover uma readequação do Calendário Acadêmico.

Durante o evento, a equipe vai discutir sobre a diversidade de atividades no ensino remoto, superação dos desafios que serão enfrentados pela gestão educacional do Campus nos próximos meses, ações de acolhimento e avaliações diagnósticas por ocasião do retorno às aulas presenciais, objetivando qualificar o debate, apontando questões relevantes a serem consideradas na futura reabertura do Campus.

Confira a programação:

Segunda-feira – 08 de junho – (Manhã):

9h da manhã: Reunião de Trabalho – alinhamento da equipe para a retomada das atividades de ensino – Direção Geral; Direção Geral de Ensino; Coordenação Geral de Ensino.

Participantes: Assessoria Pedagógica: Everaldo França Nunes, Rosilândia Ferreira Aguiar, os Servidores: Dilcileno Santos Ferreira, Janaína Muniz Picolo, Jane Maria Rosa Nunes, Lauro Pereira de Sousa, Rosimeire Mundoco Correa.

Tarde:

Sala Mconf: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ailvan-a-s-silva 15h00 – Saúde Alimentar – Brenda Franklin.

16h – Cuidados com a saúde física – Cleyton Abreu Martins.

Participantes: Aberta à equipe de servidores do Campus Conceição do Araguaia.

Terça-feira – 09 de junho – (Manhã):

Sala Mconf: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ailvan-a-s-silva

9h – Saúde Mental – Jeanne Kelly Soares Liberato.

Participantes: Aberta à equipe de servidores do Campus Conceição do Araguaia.

Tarde:

Sala Mconf: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ailvan-a-s-silva

15h – A Importância da educação física no período de pandemia – Adrieny Bernardo de Oliveira.

Participantes: Aberta à equipe de servidores do Campus Conceição do Araguaia.

Quarta-feira – 10 de junho – (Manhã):

Sala Mconf: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ailvan-a-s-silva

9h – Paz em meio à tempestade – Ireneide Linhares da Silva.

Participantes: Aberta à equipe de servidores do Campus Conceição do Araguaia.

Tarde:

Sala Mconf: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ailvan-a-s-silva

15h – Discussão da Minuta – Regulamento de Atividades de Ensino Remotas – Direção de Ensino e Coordenação Geral de Ensino.

Participantes: Assessoria Pedagógica e Coordenadores de Curso.

Quinta-feira – 11 de junho – (Manhã):

Sala Mconf: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ailvan-a-s-silva

8h – Análise do Relatório final do projeto de ensino: As Tecnologias de Informação e Comunicação nos Processos de Ensino Aprendizagem e Análise da Planilha: diagnóstico por curso para definição de estratégia de recomposição do Calendário Acadêmico do Campus – Orlando Dantona Albuquerque.

10h – Apresentação do Plano de Ação – Regulamento de Atividades de Ensino Remotas – Direção de Ensino e Coordenação de Ensino (Maria do Carmo Vieira e

Marcos Ferreira da Silva).

Participantes: Assessoria Pedagógica, Coordenadores de Curso e Equipe Docente.

Tarde:

Sala Mconf: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ailvan-a-s-silva

15h – Promoção de bons tratos em tempos de pandemia – Elizete Sales Sodré – Capacitadora CLAVES.

Participantes: Assessoria Pedagógica, Coordenadores de Curso e Equipe Docente.

Sexta-feira – 12 de junho – (Manhã):

Sala Mconf: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ailvan-a-s-silva

8h – Painel Pedagógico – Assessoria Pedagógica – Everaldo Nunes e Rosilândia Aguiar.

Participantes: Direção de Ensino, Coordenação Geral de Ensino e Assessoria Pedagógica, Coordenadores de Curso e Equipe Docente.

Tarde:

Sala Mconf: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ailvan-a-s-silva

14h – Averbação de tempo de serviço e contribuição para fins de aposentadoria – Eduardo Teixeira Moreira – Campus Castanhal.

Participantes: Aberta à equipe de servidores do Campus Conceição do Araguaia.

(Viviane Campos)