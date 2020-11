ELEIÇÕES 2020: Urnas preparadas em Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia e Santa Maria das Barreiras

As urnas eletrônicas já estão preparadas para as eleições desse domingo, 15, no horário das 7h às 17h, nos municípios de Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia e Santa Maria das Barreiras – que compõem a 24ª Zona Eleitoral. Os equipamentos foram lacrados e serão transportados com apoio de escolta policial no dia anterior ao pleito para as suas respectivas seções eleitorais.

Conforme protocolo da Justiça Eleitoral, os técnicos do Cartório da 24ª Zona Eleitoral realizaram a testagem das urnas para eventuais reparos ou substituições, inserção dos dados de cada candidato e a lacração dos equipamentos. Foram destinadas 103 urnas para Conceição do Araguaia, 43 para Floresta do Araguaia, 47 para Santa Maria das Barreiras, além de outras 22 de reserva para possíveis reposições no dia da votação.

O resultado das eleições nos municípios de Conceição do Araguaia, Floresta do Araguaia e Santa Maria das Barreiras tem previsão de ser divulgado cerca de duas horas após o encerramento da votação, ou seja, a partir das 19h do próximo domingo. A apuração dos votos em cada município poderá ser acompanhada em tempo real pelo site divulga.tse.jus.br.

Recomendações:

Como prevenção da Covid19, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores idosos compareçam para votar preferencialmente das 7h às 10h; que todos façam uso de máscara de proteção facial, mantenham o distanciamento social de um metro em meio e que cada eleitor leve sua própria caneta. Mais informações: tre-pa.jus.br.

(Delmiro Silva)