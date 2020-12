Decreto prevê proibição de festividades de final de ano em Conceição do Araguaia

Nesta quinta-feira (17), a Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia emitiu o decreto número 178/2020, que prevê a suspenção de licenciamento e autorização para realização de eventos de caráter público e privado, no período de 19 de dezembro de 2020 até o dia 4 de janeiro de 2021. A medida objetiva conter o avanço dos casos de Covid-19 no município, que têm aumento consideravelmente desde o início de dezembro.

Conforme o texto, bares, lanchonetes, restaurantes e similares terão que atender no máximo a capacidade de 50% nos espaços abertos e 30% em ambientes fechados. O referido decreto também prevê a proibição de música ao vivo e eletrônica, dança e permanência de pessoas junto aos balcões ou em pé nos interiores dos estabelecimentos. O uso de máscara de proteção facial e álcool em gel foram estabelecidos em decretos anteriores.

Segundo o texto, as medidas serão constantemente monitoradas pela fiscalização do município, em caso de descumprimento será considerada infração gravíssima, havendo suspensão imediata das atividades do estabelecimento e aplicação de multa. O texto não informa o valor das possíveis multas.

BOLETIM: Segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, já são 2072 casos confirmados, 1987 recuperados e 29 óbitos, além de 55 em análise. (Delmiro Silva, do An10)

Leia também: Casos de Covid-19 voltam a subir aceleradamente nos boletins da Região Araguaia