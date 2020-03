Cras Norte em Conceição do Araguaia realiza evento para mulheres

Na próxima quarta-feira (11), o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Conceição do Araguaia, juntamente com a Secretária Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho, realizam o projeto “Mulheres que Brilham”, em alusão ao dia da mulher, comemorado no último domingo (8).

O evento ocorre na sede do Cras, que fica na Avenida 7 de setembro, s/n, Bairro do Canudinho, a partir das 8h30.

A ação é destinada ao público feminino da região norte da cidade e na ocasião, as participantes poderão participar de palestras a respeito dos temas: Empoderamento Feminino, Feminicídio e Violência Doméstica, ministradas por profissionais das áreas em questão.

Além disso, também haverá dicas de saúde e beleza, e serviço gratuito para as mulheres assistidas pela entidade, sendo eles: corte de cabelos, hidratação, sobrancelha, sorteio de brindes e um coffee break.

Ynaiê Botelho/ Blog Zé Dudu