Foi confirmado na manhã dessa segunda-feira o primeiro caso de Coronavírus (COVID-19) em Conceição do Araguaia. O paciente é do sexo masculino, de 42 anos de idade, ele veio do Rio de Janeiro recentemente.

As pessoas que tiveram contato com o infectado já estão sendo monitorados pelos agentes de saúde do município. Acontecerá uma coletiva de imprensa, onde será passado mais informações . Com mais esse caso confirmado, o Pará sobe o número de infectados para 260.