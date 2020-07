O governador do Pará, Helder Barbalho inaugurou nesta quarta-feira (29), 12 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional de Conceição do Araguaia (HRCA). O objetivo inicial é atender pacientes com sintomas graves da Covid-19 na região do Araguaia.

Além dos leitos de UTI, o Hospital dispõe de 148 leitos, com 103 leitos gerais, 35 leitos clínicos exclusivos para Covid-19. O Regional atende cerca de 700 mil habitantes dos 15 municípios da região.

(Agência Pará)