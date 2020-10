Conceição do Araguaia tem onze candidatos a vereador com candidatura inferida

Onze candidatos a vereador de Conceição do Araguaia tiveram suas candidaturas inferidas pela Justiça Eleitoral, conforme o site divulgacandcontas.tse.jus.br. Como trata-se de uma decisão de primeira instância, eles ainda podem recorrer da deliberação e prosseguir com a campanha eleitoral. Caso não consigam reverter a decisão, os mesmos ficarão inelegíveis nestas eleições.

Nas eleições deste ano, previstas para o dia 15 de novembro, Conceição do Araguaia tem um total de 168 candidatos disputando as treze cadeiras na Câmara Municipal, incluindo os que tiveram suas candidaturas indeferidas. A Casa aprovou no dia 13 desse mês de outubro o congelamento dos subsídios dos vereadores (equivalente a R$ 7.500) para os próximos quatro anos.

Lista de candidatos a vereador indeferidos em Conceição do Araguaia: Antônio Augusto – PSDB; Alzenir – PSB; Elismar – DEM; José Filho – PSDB; Jhonnanthã – DEM; Eva – DEM; Raylan Matias – PSDB; Marcelo Belém – PC do B; Keilon Castro – MDB; Ricardo Medeiros – DEM; Renan – DEM

Candidaturas: Mais informações no site: divulgacandcontas.tse.jus.br.

(Delimiro Silva)