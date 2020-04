No início da noite de segunda-feira (27), a Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia anunciou mais quatro casos positivos da Covid-19 na cidade. As pessoas com a confirmação do diagnóstico têm idades entre 21 e 31 anos, sendo três homens e uma mulher.

Agora, o município contabiliza 11 pessoas com resultado positivo, além de um caso suspeito.

(Com informações de Rio Maria em Foco)