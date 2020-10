CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: Profissionais da saúde e vítimas da Covid-19 terão Memorial

Os profissionais da saúde e as vítimas da Covid-19 serão homenageados em Conceição do Araguaia. É o que prevê Projeto de Lei número 02/2020, que autoriza o poder Executivo a implantar um Memorial físico e digital em homenagem às vítimas de Covid-19 e profissionais de saúde que atuam na prevenção e tratamento da doença no município. A proposição foi aprovada em votação final na terça-feira, 27, durante sessão ordinária na Câmara Municipal.

Pela proposta, de autoria dos vereadores Edílson Silva (MDB) e Joaquim Luiz (PSC), constará no Memorial, a ser instalado em espaço público da cidade e na página oficial da Prefeitura, foto e uma biografia resumida de cada homenageado. A Covid-19 já fez 24 óbitos da cidade. Os autores destacaram o empenho dos profissionais da saúde durante a pandemia e se solidarizaram com familiares e amigos das vítimas da Covid-19, que já fez 24 óbitos da cidade.

(Delmiro Silva)