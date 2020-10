CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: Piracema começa dia 1º de novembro e pesca está proibida em Conceição do Araguaia

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Conceição do Araguaia intensificará a fiscalização durante a Piracema, quando ocorre a reprodução das espécies nativas, que ficam mais vulneráveis a captura. Visando garantir a preservação dessas espécies, os órgãos ambientais impõem rigorosas restrições a pesca, o transporte e a comercialização de pescado no período entre 1º de novembro a 28 de fevereiro.

Segundo a secretária de Meio Ambiente, Bárbara Liz, a fiscalização realizada rotineiramente será intensificada durante os quatro meses de Piracema, abrangendo locais como os rios Araguaia e Arraia, rodovias, peixarias e Feira Municipal. As operações serão realizadas com apoio da Polícia Militar e os infratores estarão sujeitos as sanções legais. Os pescadores ou revendedores têm até 5 de novembro para declaração de seus estoques de pescado.

Durante a Piracema somente é permitida a pesca desembarcada, científica ou de subsistência – restrita aos pescadores profissionais podem capturar até 3 kg mais um exemplar. Os pescadores devidamente cadastrados recebem mensalmente, entre novembro e fevereiro do ano subsequente, um salário mínimo como subsídio pela paralisação na pesca comercial.

Disk-denúncia: A Secretaria de Meio Ambiente de Conceição do Araguaia recebe denúncias, inclusive anônimas, de crimes ambientais e maus-tratos contra animais domésticos ou silvestres através do fone: 94 991155505.

(Delmiro Silva)