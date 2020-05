Conceição do Araguaia: Novo decreto obriga laboratórios particulares informarem exames de Covid-19

O Boletim Epidemiológico da Prefeitura de Conceição do Araguaia divulgado na noite do dia (28), informou que 16 casos positivos do novo coronavírus foram registrados na cidade.

Os pacientes, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, seguem em isolamento social e apenas uma idosa, de 94 anos, permanece internada no Hospital Regional.

Ainda há um caso suspeito aguardando resultado de exames, seis foram descartados e três pacientes já estão recuperados.

Na quarta-feira (29), a Prefeitura divulgou um decreto municipal (069/2020), que determina que os laboratórios da rede privada que realizem ou terceirizem o exame para Sars-Cov-2, façam um cadastramento junto à Secretaria Municipal de Saúde, informando a metodologia aplicada, os responsáveis pela coleta, execução do exame, os insumos utilizados e outras informações que sejam de interesse epidemiológico do município.

Além disso, os laboratórios ficam obrigados a informarem diariamente a Secretaria Municipal de Saúde, a respeito da coleta e o resultado de todas as amostras testadas, sejam elas positivas ou negativas, por meio de planilha, até às 18h de cada dia, para controle do novo coronavírus na cidade.

De acordo com o documento, a pasta zelará pelo sigilo das informações encaminhadas, e o descumprimento do decreto poderá acarretar em multa de até R$ 50 mil.

(Com informações de Zé Dudu)