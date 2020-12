Conceição do Araguaia não terá festas de Réveillon em 2020/2021

Pela primeira vez nos últimos anos, Conceição do Araguaia não terá festas na virada de ano. Conforme o decreto municipal número 120/2020, do dia 22 de julho desse ano, segue suspensa por tempo indeterminado a realização de quaisquer eventos públicos ou privados com presença física de 20 ou mais pessoas. Segundo as autoridades, a medida evitar aglomerações como forma de prevenção e combate a Covid-19.

Conceição do Araguaia se notabilizou nos últimos anos com pomposas festas de Réveillon, que é a celebração da virada de ano, como em 2019 com atrações como Israel e Rodolfo e Guilherme e Santiago, porém este ano, que está sendo atípico, a recente tradição será interrompida. O referido decreto também prevê a suspensão para autorização ou licenciamento para a realização de quaisquer eventos, impondo penalidades legais para os estabelecimentos ou pessoas que desrespeitarem a medida. (Delmiro Silva)