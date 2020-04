Nesta quarta-feira, 1º, mais dois casos suspeitos de coronavírus foram descartados em Conceição do Araguaia. A cidade não registrou nenhum resultado positivo da Covid-19, no entanto, segue com medidas de contenção no combate ao novo vírus.

Com os casos de hoje, o município totaliza cinco notificações descartadas e apenas uma aguarda o resultado dos exames, que foram encaminhados para o Laboratório Central do Estado (Lacen-PA) em Belém.

(Com informações de Blog Zé Dudu)