CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: Decreto fecha pontos de van e rodoviária

A Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia, no Sul do Pará, publicou na terça-feira (24) de março, um novo decreto determinando que a partir das 12h desta terça, ficam fechados, por tempo indeterminado, o Terminal Rodoviário “Robson Gurjão”, todos os estabelecimentos de transporte alternativo, pontos de taxi e mototáxi.

De acordo com o documento, os ônibus ou demais veículos de passageiros não terão permissão para entrar ou sair do município, com exceção dos casos em que os viajantes já estejam em trânsito, regressando para suas residências em Conceição do Araguaia, na data de hoje (24).

As empresas que venderem passagens neste período, poderão ser multadas em R$ 500,00 por bilhete vendido e o setor de fiscalização atuará também, no transporte de passageiros realizado por meio do Rio Araguaia (voadoras, canoas e afins), sob multa do mesmo valor mencionado acima.

Os mototaxistas e taxistas da cidade não poderão realizar transporte de passageiros intermunicipais, sob pena de cassação da autorização. Em casos de extrema necessidade, será necessário reportar a situação ao Departamento de Fiscalização do município.

As ações determinadas pelo decreto fazem parte das medidas de enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus, e ocorrem em âmbito municipal. (Com informações de Zé Dudu)