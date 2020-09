CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: Convenções definem candidaturas para Prefeitura

As convenções partidárias, destinadas a deliberar sobre a definição dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, além da composição das coligações partidárias, realizadas essa semana definiram as alianças para a disputa eleitoral em Conceição do Araguaia. Conforme o novo calendário eleitoral, a campanha iniciará dia 27 de setembro – e a votação será dia 15 de novembro.

A convenção do MDB, realizada no domingo (13), confirmou que o atual prefeito Jair Martins será candidato a reeleição, novamente tendo como vice o Pastor Rondiney, do PSC, repetindo a aliança vencedora da última eleição municipal. O PT realizou sua convenção na segunda-feira (14), oficializando que o ex-prefeito Álvaro Brito concorrerá novamente para o cargo eletivo, formando coligação com o PSDB, representado pela ex-vereadora Ivanilde Alves.

O DEM confirmou durante a sua convenção, realizada na última segunda-feira, que o odontólogo Cícero Narciso será candidato a prefeito pela legenda, tendo como vice João Bosco. Até o fechamento dessa edição o partido Cidadania não havia realizado convenção. Segundo informações, a agremiação se mobiliza para indicar o ex-vice-prefeito Everaldo Nunes para candidato majoritário.

PRAZOS: Os partidos têm até o dia 26 de setembro para o registro de suas respectivas candidaturas na Justiça Eleitoral.