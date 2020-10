CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA: Candidatos iniciam campanha eleitoral

Por: Delmiro Silva

A campanha eleitoral 2020 teve início no último domingo (27) e segue até a véspera da votação, prevista para o próximo dia 15 de novembro. Este ano a disputa eleitoral em Conceição do Araguaia tem quatro candidatos a prefeito e 168 candidatos disputando as treze cadeiras no Poder Legislativo. O município tem um total de 33.032 eleitores, segundo informações do site tre-pa.jus.br.

As quatro candidaturas aprovadas nas convenções partidárias foram registradas em prazo hábil no Cartório da 24º Zona Eleitoral.

Jair Martins (MDB), disputa a reeleição pela coligação “Conceição não pode parar” – novamente com o atual vice Rondiney Mundoco (PSC).

Já a coligação “Governo Humanizado. Povo Respeitado”, é liderada pelo bancário Álvaro Brito (PT) – ex-prefeito por dois mandatos. A chapa tem como vice a ex-vereadora Ivanilde Alves (PSDB).

As outras duas coligações que estão na disputa empreenderam as candidaturas denominadas “puro sangue”, quando o titular e o vice são do mesmo partido político. Trata-se da coligação “DEM”, do candidato majoritário Cícero Narciso e vice João Bosco – Democratas; e “Juntos Podemos Mais”, encabeçada pelo professor Everaldo Nunes e vice Geneilton Pereira – Cidadania.