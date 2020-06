Conceição do Araguaia ainda tem temporada oficial de veraneio suspensa devido à pandemia

Em meados de junho, Conceição do Araguaia já começa a receber visitantes que buscam diversão e descanso nas mais de 20 praias que se formam na seca do Rio Araguaia, entre os Estados do Pará e Tocantins.

O município, que está entre as rotas oficiais do Ministério do Turismo, se deparou neste ano com a pandemia da Covid-19, que até o momento, impossibilita a realização de uma temporada oficial de veraneio.

Este período é responsável pela movimentação da economia local com a chegada de turistas e neste ano, deverá sofrer o impacto da doença presente em todo o mundo.

“A economia local sentirá enormes perdas. Principalmente quando falamos dos trabalhadores que tiram parte de sua renda deste período, o que significa 70% da movimentação proveniente do veraneio”, explica Érika Denis Cruz da Silva, secretária de Turismo de Conceição do Araguaia.

Segundo ela, neste ano, vários fatores relacionados à pandemia impossibilitam a realização das festividades. “Podemos destacar os recursos destinados à convênios que estão suspensos e também a agenda dos cantores nacionais, que impede qualquer contratação. Mas sabemos que esta é uma medida necessária para preservação da saúde da população em geral”, esclarece.

Veraneio

A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Juventude (SEMTEJ) está alinhada ao decreto nº 085/2020, que dispõe de medidas preventivas complementares de enfrentamento à pandemia e proíbe, neste momento, a instalação de acampamentos nas ilhas, praias, lagos e balneários às margens do Rio Araguaia, como forma de prevenir a aglomeração de pessoas.

“A secretaria está alinhada ao Decreto, no que diz respeito às aglomerações e iremos agir de forma a intensificar as orientações quanto às medidas de prevenção da Covid-19”, diz Érika.

Recentemente, a Prefeitura divulgou um decreto (nº 096/2020) em que flexibiliza as medidas de prevenção, autorizando o funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes, academias, templos religiosos e similares. Isso fez com que a população questionasse a realização do veraneio.

“Se houver uma mudança no quadro de Saúde que estamos vivendo no momento, teremos que reavaliar a conduta que iremos seguir”, finaliza a secretária.

(ZÉ DUDU)