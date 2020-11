Campus Conceição do Araguaia realiza quinta edição do Africanidades

O Africanidades é um evento realizado entre os dias 16 a 18 de novembro que integrou o calendário oficial do Instituto Federal do Pará – Campus Conceição do Araguaia em alusão à Semana da Consciência Negra. Já em sua quinta edição objetivou principalmente divulgar ações de ensino e pesquisa por meio de atividades extensionistas como oficinas e ações culturais.

Este ano o evento teve como reforço a integração da II Semana de Extensão Quinto Elemento, que trouxe a discussão sobre a relação da educação com a cultura hip hop. O Africanidades sempre integra docentes e discentes para compartilhar experiências e conhecimentos, fazendo inclusive parte do currículo do curso de licenciatura em História. Pesquisadores e artistas do movimento participaram do evento com mesas de debates.

“Como em 2020 todas as atividades relativas ao ensino, pesquisa e extensão tiveram que se adaptar a forma remota devido à pandemia, nosso evento teve que ser integralmente realizado de forma virtual com transmissão via Facebook do Campus, obtendo bons números em termos de alcance e engajamento para uma transmissão nessa rede social sem impulsionamento”, explicou o coordenador do V Africanidades Prof. Bruno B.O.

A programação acadêmica contou com a participação da rapper paulista Souto MC e do paraense Pelé do Manifesto. Ambos foram convidados especiais no DVD “Afroamazônico”, que foi lançado no último dia 18, com patrocínio do programa Natura Musical.

O DVD Afroamazônico já está disponível no canal do Prof. Bruno B.O no Youtube. “É o primeiro DVD de rap do Norte. Gratidão a todos que vibraram positivamente pela concretização desse projeto; amo vocês”, concluiu o coordenador do V Africanidades Prof. Bruno B.O.

Para acessar o DVD Afroamazônico é só clicar no link: https://youtu.be/388hEaJHxNY

(Viviane Fialho)