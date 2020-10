Câmara de Conceição do Araguaia congela salário do prefeito, vice, secretários e vereadores

O prefeito, o vice-prefeito, os secretários e os vereadores de Conceição do Araguaia não terão reajuste em suas respectivas remunerações pelos próximos quatro anos. Durante sessões extraordinárias na Câmara Municipal, na terça-feira (13), os vereadores aprovaram duas proposições que preveem o congelamento dos subsídios para cargos eletivos e do secretariado no período de 2021/2024.

O Projeto de Resolução número 02/2020, de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, prevê a manutenção do valor atual do subsídio de cada vereador (equivalente a R$ 7.500), para a 19º Legislatura – 2021/2024. O texto, aprovado em votação final, veta o acréscimo de quaisquer remunerações adicionais ou benefícios pecuniários e terá vigência de 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2024.

Já o Projeto de Lei número 04/2020, também proposto pela Mesa Diretora, dispõe sobre o congelamento do subsídio do prefeito (R$ 13.100), do vice-prefeito (R$ 9.200) e dos secretários (R$ 6.500), de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024 – com veto a quaisquer adicionais, auxílios ou benefícios – exceto o 13º salário. Atualmente o município tem nove secretários e treze vereadores.

(Delmiro Silva)