Câmara aborda situação de moradores de rua de Conceição do Araguaia

A questão dos moradores de rua de Conceição do Araguaia foi debatida durante a sessão ordinária dessa semana na Câmara Municipal. O vereador Rubam Brito (PSC) propôs durante a sessão um requerimento solicitando informações junto as secretarias de Assistência Social e de Saúde, sobre quais as providências têm sido adotadas ou previstas para serem implementadas com relação ao acolhimento e cuidado com os moradores de rua da cidade.

A situação dos desabrigados que se alojam em condições precárias em locais como o Beiradeiro e a Feira Municipal, e, ocasionalmente, abordam os transeuntes, pedindo, geralmente, dinheiro; tem sido cada vez mais notória em Conceição do Araguaia. Segundo o líder do governo na Câmara, Wbiramar Basílio (PP), a Assistência Social disponibilizou uma casa de acolhimento. “Algo já foi feito, mas é preciso ampliar o que já foi feito para acolher e cuidar dessas pessoas”.

O vereador Igor Barbosa (PDT), observou que a Câmara tem uma comissão permanente de combate as drogas, apta a formular e empreender políticas de cuidados com indivíduos em situação de vulnerabilidade, já que alguns desses desabrigados seriam dependentes químicos. O requerimento em questão foi aprovado de forma unânime pelo plenário. Seguindo o trâmite, o documento será encaminhado aos órgãos competentes da gestão municipal.