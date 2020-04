ARTIGO: Feliz aniversário Conceição do Araguaia!

No último dia 14 de abril de 2020, Conceição do Araguaia completou 123 anos de história. Foi fundada em 1897, pelo francês dominicano Frei Gil de Vila Nova. Está localizada à margem esquerda do Rio Araguaia na região sudeste do Pará, fazendo fronteiras com os seguintes municípios do Pará: Floresta do Araguaia ao norte; Santa Maria das Barreiras ao Sul; Redenção ao Oeste. Com municípios do Tocantins: Araguacema ao sudeste; Couto Magalhães e Juarina ao leste e Bernardo Sayão ao nordeste.

Conceição tem uma população formada por brasileiros vindos de diversas regiões do país, com predominância de goianos e maranhenses, que para cá vieram atraídos pela extração da borracha, ouro e madeira.

Com a decadência desses segmentos econômicos, seus habitantes ficaram desempregados, o que forçou o surgimento de conflitos pela posse da terra, que se acirraram na década de setenta e oitenta, resultando no surgimento e consolidação de mais de trinta e três assentamentos agrários, que atualmente contribuem significativamente para a economia do município.

Conceição do Araguaia é naturalmente turística. Na época das cheias, as águas do Araguaia nos limites de Conceição, são propícias à navegação, podendo ser aproveitadas nas modalidades de esportes aquáticos e de pesca esportiva, no período da seca (julho a outubro), formam-se belíssimas praias, atraindo turistas de várias regiões do país e do mundo, além de trilhas e cachoeiras, ideais para o ecoturismo.

A cultura conceicionense é bela e diversificada, manifestando-se na religiosidade, danças, músicas, cozinha e artes do seu povo. O veraneio, como é chamado o período de maior fluxo de turistas em Conceição, ocorre na época das secas, no mês de julho (férias escolares).

Através da Lei Estadual 5.770, de 17 de novembro de 1993, Conceição foi transformada em Estância Turística. Privilegiada pela natureza com uma paisagem pitoresca e com as singulares praias de água doce, a cidade é certamente, uma das mais belas do país.

Há muitos pontos turísticos em Conceição do Araguaia, que desde sua fundação sempre foi agraciada não só pela natureza, mas, pelo cuidado de toda a população. Entre eles, destacam-se: O Beiradeiro, a Praia Verde, Ilha do Pão, Ilha da Alvorada, Praia das Gaivotas, Praia Camping, etc…

Como munícipe dessa querida cidade, tenho orgulho de ter nascido, estudado, formado e atualmente está servindo como servidor público estadual em nossa sociedade e em outros municípios também através do Sistema Modular de Ensino (SOME). Parabéns e um feliz aniversário Conceição do Araguaia, cidade mãe do Sul do Pará.

(Marcus Aurelio Pereira)