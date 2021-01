Adolescente de 14 anos é morto a tiros na cidade de Conceição do Araguaia

A polícia da cidade de Conceição do Araguaia, no sul do Pará, trabalha na intenção de identificar e prender os autores do assassinato de um menor de idade que foi morto a tiros.

O crime com características de execução, ocorreu da última segunda-feira (4), depois que dois desconhecidos invadiram a casa onde o menor residia e efetuaram quatro disparos contra o corpo da vítima que tinha apenas 14 anos de idade.

Segundo testemunhas, a vítima estava dentro da casa, que fica situada na Rua 50, no Setor Vila Cruzeiro, quando dois desconhecidos chegaram e invadiram a casa e um dos elementos foi logo sacando a arma da cintura e abriu fogo contra o adolescente que foi atingido quatro tiros projeteis. A vítima que não teve a mínima chance de fugir dos executores, morreu dentro da casa, depois de ser atingido pelos disparos. Após cometer o assassinato os desconhecidos fugiram do local tomando rumo ignorado pela polícia. A Polícia Civil, tenta juntar informações que possam elucidar o crime que chocou os moradores do populoso setor. Até a publicação desta edição a polícia não tinha nenhuma informação sobre o motivo e nem dos autores do assassinato. (Da Redação)