Acidente na PA 287 deixa quatro vítimas fatais em Conceição do Araguaia

Um acidente fez quatro vítimas fatais e outras duas pessoas gravemente feridas na PA 287, nas proximidades do Aeroporto de Conceição do Araguaia. O acidente ocorreu na noite da última terça, 25, num trecho conhecido como “curva do aeroporto”. Um automóvel transportava quatro adultos e duas crianças colidiu frontalmente com um caminhão.

As vitimas fatais foram Elizeu Alves Bandeira, 37; Heloísa Bandeira de Melo, 5 anos, e Gercilene Rodrigues, 40; eles vieram a óbito ainda no local do acidente; além deles, o menino João Gabriel Bandeira, de 9 anos, filho de Eliseu Bandeira, veio a óbito na quarta-feira, 26, quando era levado para receber atendimento no Hospital Regional Público do Araguaia, em Redenção.

Os dois sobreviventes foram Renato Rodrigues, o jogador Renatinho, 43 anos, e Patrícia Oliveira (esposa do Eliseu e mãe das duas crianças que vieram a óbito). Eles receberam atendimento no Hospital Regional de Conceição do Araguaia (HRCA).