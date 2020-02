Nova diretoria do Sindicato dos Produtores Rurais de Canaã toma posse e anuncia projetos para triênio

O empresário Gilvan Pinheiro recebeu do ex-comandante do Sicampo, Carlos Mariano, a presidência do Sindicato dos Produtores Rurais de Canaã dos Carajás. Autoridades municipais, da segurança pública, produtores rurais e comerciantes locais participaram do evento que aconteceu nesta sexta-feira, 7, no Parque de Exposições do município na PA-160, saída da cidade.

Dois grupos concorreram para dirigir a entidade no triênio 2020-2023. Foi uma disputa apertada. A chapa 2, comandada por Gilvan venceu com uma diferença de 4 votos.

Canaã dos Carajás possui cerca de 600 produtores rurais que trabalham essencialmente na agricultura familiar. “Hoje o sindicato tem apenas 113 associados. Vamos iniciar nossos trabalhos fazendo uma campanha para, em 30 dias, dobrar esse numero”, enfatizou Gilvan.

Segundo o empresário Denis da Silva, vice-presidente eleito, ”A mola mestra hoje, no mundo, é o agronegócio. Temos que incentivar mais o produtor em Canaã. O minério é importante, mas temos de valorizar nossa agricultura e a pecuária”, disse.

Em um primeiro momento a nova diretoria quer dar todo o suporte que o produtor rural precisa, ajudando com técnicas, melhoria na qualidade dos produtos, contribuindo também com o empreendedorismo.

A diretoria do Sicampo é composta por seis diretores, seis conselheiros e agora com uma novidade, o sindicato terá mais seis conselheiros de honra. Dessa forma, Gilvan homenageará todos os ex-presidentes, que nós últimos 15 anos comandaram o sindicato rural, para que eles, também possam deliberar nas decisões dos rumos da produção de um dos municípios mais ricos do planeta.

Turismo de Aventura

Uma novidade da recém-empossada diretoria do Sicampo, é desenvolver o turismo e aventura em Canaã dos Carajás, por conta das belezas exuberantes que o município tem como: lagos e cachoeiras.

Além disso, a geografia permite a prática de exportes radicais na zona rural.”O fato de termos a maior jazida de ferro do mundo atrai os olhos das maiores potências econômicas do planeta para cá. Mas poucas pessoas conhecem nossas belezas naturais. Queremos e vamos atrair visitantes do mundo inteiro para Canaã, ajudaremos a gerar mais emprego e renda aos nossos habitantes”, conclui Geraldo Pinheiro da diretoria executiva do Sicampo. (Nyelsen Martins)