Corrida realizada em Conceição homenageou policiais vítimas de acidente em 2018

O 22° Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Conceição do Araguaia, realizou uma corrida urbana de 5 km, denominada “Tático Run”, com o objetivo de homenagear os cinco policiais militares que morreram em serviço um trágico acidente na Rodovia PA-287, entre Conceição do Araguaia e Redenção, numa colisão frontal com uma carreta, no dia 5 de março de 2018. Segundo a Polícia, o motorista da carreta estava embriagado.

A corrida contou com a participação de policiais militares de Conceição do Araguaia, da comunidade local e de policiais de outras cidades. Na oportunidade foi arrecado alimentos, que foram distribuídos para entidades como a APAE. Em Homenagem aos cinco policiais mortos, o nome do 22º BPM passou a ser denominado “Batalhão 5 de Março”, em alusão ao dia em que os valorosos policiais morrerem em serviço.

Homenageados: Os militares homenageados são: Cabo Arlan Campos Lopes da Silva; cabo Luís Antônio Cruz Aguiar; soldado Antônio Marcos Carvalho da Silva; sargento Francisco José Gomes de Freitas; e soldado Resylen de Lima Souza. Eles integravam o Grupo Tático Operacional – GTO.