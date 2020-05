Morre a segunda vítima de Covid-19 em Bannach

Morre a segunda vítima de Covid-19 no município de Bannach, o nome do paciente que veio a óbito é Lucinésio Moraes Resende, de 43 anos. O mesmo estava internado no Hospital Regional a cerca de 15 dias se recuperando do Covid-19, anteriormente quando ele passou mal, após ter retornado de uma viagem que fez a El Dourado dos Carajás juntamente com sua família, e ao retornar para Bannach, começou a sentir os sintomas.

Foi realizado o exame para Covid-19 e ele a esposa e mais dois filhos testaram positivo. O quadro de Lucinésio se agravou e em seguida foi internado no Hospital Municipal de Bannach onde ficou cerca de cinco dias, em seguida foi transferido até o Hospital Regional.

O paciente estava na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), e logo veio à necessidade de ser entubado. Nos últimos dias, a sedação chegou a ser reduzida, o que dava indícios de que ele estaria se recuperando, mas ontem, quinta-feira (28), durante o dia ele passou muito mal e as 20h00min foi comunicado pela direção do Hospital o seu falecimento.

O município de Bannach decretou luto oficial, tendo em vista que Lucinésio Moraes era muito conhecido na cidade, e tinha grande influencia politica.

