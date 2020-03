Bannach: Homem é acusado de agredir companheira e tentar esfaquear a sogra

Foi preso na tarde desta terça-feira (3), em Bannach, no sul do Pará, Rosilei Bernardo da Silva. Ele é acusado da prática de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico. Segundo a Polícia Civil, Rosilei já tem passagem por tráfico de drogas, lesão corporal e ameaça no contexto doméstico e familiar.

O mandado de prisão contra ele foi expedido pelo juízo da Comarca de Rio Maria, também no sul do Estado, que responde por Bannach, após representação feita pelo delegado Carlos César, titular da Delegacia de Bannach.

Segundo o delegado, a vítima compareceu à delegacia para relatar que enquanto estava em um bar, na companhia da tia e da mãe, o acusado, com o qual ela mantém um relacionamento afetivo, chegou ao local e agrediu-a com tapas no rosto, além de tentar, com uma “faca de mesa”, esfaquear a sogra.

A prisão de Rosilei foi realizada pela equipe da Delegacia de Polícia Civil de Bannach e contou com o apoio da Delegacia de Água Azul do Norte, composta pelo escrivão Thiago Reinol, investigador Valdeir e a coordenação do delegado Carlos César. (Tina Santos)