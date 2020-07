Bannach: Ex-secretário de Agricultura Carlinhos do Povo será o companheiro de chapa de Valber Milhomem na disputa eleitoral de 2020

O ex-prefeito e pré-candidato a prefeito de Bannach, Valber Milhomem, do Partido Socialista Brasileiro-PSB, segue firme no projeto de consolidação dos apoios políticos em prol de sua candidatura majoritária.

Na última segunda-feira (21), o pré-candidato que lidera as pesquisas de opinião pública, apresentou o seu companheiro de chapa para as eleições municipais de 15 de novembro. Após uma reunião que contou com a participação de apoiadores e lideranças que compõem o grupo político de Valber Milhomem, o grupo deliberou que o ex-secretário de Agricultura da prefeita Lucinéia Oliveira, será o candidato a vice-prefeito na chapa do pré-candidato Valber Milhomem.

De acordo com o Valber Milhomem, o grupo cogitava os nomes de Elias da Pista Branca e Carlinhos do Povo, para uma composição majoritária, após um amplo debate o grupo chegou a um consenso e apontou o nome Carlinhos do Povo, para a composição. Filiado ao PSDB, Carlinhos, foi vereador por três mandatos consecutivos, é esposo da vereadora Ivonaria Soares de Souza, conhecida popularmente como a ‘’Neguinha do Carlinhos do Povo e ocupou a função de secretário municipal de Agricultura, na atual gestão municipal, possui um histórico de trabalho em prol da população do município de Bannach.

Durante a apresentação de Carlinhos do Povo, como pré-candidato a vice-prefeito, o pré-candidato Valber Milhomem, enalteceu a união do grupo que tem o pensamento de o melhor para o município de Bannach. ‘’Eu só quero agradecer a todos os que entenderam que o nome do Carlinhos é o nome que vai nos ajudar a vencer as eleições de 15 novembro e colocar o município de Bannach de volta no caminho da transformação e desenvolvimento’’, disse Valber Milhomem.

Dinho Santos