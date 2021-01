AGUA AZUL DO NORTE: Prefeito Vandin é empossado prefeito juntamente com vice e vereadores

Em Água Azul do Norte – PA, no primeiro dia do ano, na Escola José Luiz Martins, ocorreu a cerimônia de posse do prefeito Isvandires Martins Ribeiro, ‘Vandin’ (PSDB). Juntamente com o vice, Antônio de Sousa Leite, ‘Tonhão da Canadá’ e os 11 vereadores eleitos e reeleitos.

O evento foi realizado sem a participação do público que foi impedido de comparecer devido o combate a pandemia, mas toda solenidade foi transmitida via facebook. Durante seu discurso o prefeito Vandin falou das dificuldades para se eleger e reafirmou o seu compromisso em fazer um governo voltado para todos.

Na ocasião foi dado posse aos membros da mesa diretora do poder legislativo, onde as funções foram ocupadas pelos vereadores mais votados, em ordem decrescente, o mais votado – Rodrigo de Souza Leite ‘Rodrigão’ (PSC) assumiu a presidência; Ronaldo Rocha (PSC), vice-presidente e Welles de Jesus (PSDB), secretário. (Da Redação)