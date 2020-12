O prefeito Vandin – 45, eleito na eleição do dia 15 de novembro de 2020, já está prestando serviços para a população do município de Água Azul do Norte.

Vandin já esteve na capital Belém, firmando parcerias e garantido recursos com os parlamentares do estado.

Na região, fechou parceria com o prefeito de Rio Maria, Paulinho, que concedeu mais de 30 exames de mamografia para as mulheres do município de Água Azul do Norte.

(Chales Black, para o A Notícia)