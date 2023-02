Cesnso ainda não foi concluído e Pará já contou 1 milhão de pessoas a menos que estimativa

Pelas projeções iniciais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população paraense chegaria em 2022 a 8,862 milhões de habitantes. Este ano, o Pará alcançaria 8,945 milhões de residentes. Tudo normal, até chegar o infindável censo demográfico — iniciado em agosto do ano passado e até agora em andamento — e jogar um balde de água fria nas estimativas, que se pautavam no crescimento da população verificado nos recenseamentos anteriores. O resultado é que, com cerca de 90% dos setores censitários checados, o Pará tem no momento cerca de 1,3 milhão de moradores a menos que o que se esperava.

As informações foram levantadas pelo Blog do Zé Dudu, que analisou dados do mais novo balanço parcial sobre o censo divulgado pelo IBGE nesta quinta-feira (2). A nova parcial não traz detalhamento em nível de municípios e, portanto, fica no ar a curiosidade sobre o tamanho da população de municípios como Santarém, Marabá, Parauapebas e Castanhal, sempre alvo de muita especulação.

Até o último dia 31 de janeiro, haviam sido contados 7,605 milhões de habitantes no Pará, sendo 3,792 milhões de homens e 3,813 milhões de mulheres. O estado fica atrás do recenseamento de São Paulo (37,688 milhões), Minas Gerais (19,46 milhões), Rio de Janeiro (14,476 milhões), Bahia (13,534 milhões), Paraná (10,561 milhões), Rio Grande do Sul (10,294 milhões), Pernambuco (8,606 milhões) e Ceará (8,152 milhões).

De acordo com o IBGE, a população contada até agora corresponde a 86,64% do total de habitantes estimados para 2021 (cerca de 8,777 milhões) e a 90,07% do total da prévia do censo divulgada no final de dezembro passado (8,443 milhões). O total de habitantes ainda está abaixo da expectativa, mas o instituto corre para contar o máximo possível de habitantes, tanto aqueles que se recusaram a atender os recenseadores quanto os que não foram encontrados em imóveis ocupados.

Belém menos populosa

A capital paraense também está sofrendo com muito menos habitantes que o presumível. Até anteontem, haviam sido contados 1,15 milhão de moradores, 76% dos 1,506 milhão estimados para 2021 e 84% do total de 1,367 milhão da prévia para 2022. Se o censo fosse finalizado hoje, Belém estaria atrás de São Paulo (8,637 milhões), Rio de Janeiro (5,406 milhões), Brasília (2,548 milhões), Salvador (2,221 milhões), Belo Horizonte (2,139 milhões), Fortaleza (2,082 milhões), Manaus (1,986 milhão), Curitiba (1,609 milhão), Recife (1,386 milhão), Goiânia (1,29 milhão) e Porto Alegre (1,166 milhão).

A estimativa de 2021 apontavam Belém à frente da capital gaúcha e levemente atrás da capital goiana, mas os dados coletados até 31 de janeiro revelam o encolhimento de Belém perante as demais metrópoles brasileiras. Como o censo ainda está em curso, é possível que os números de Belém melhorem, mas difícil estimar quanto.

Fonte: Zé Dudu