Celso Sabino assume ministério do Turismo na sexta-feira (7)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nomeará o deputado federal Celso Sabino (União-PA) para o ministério do Turismo, em substituição à deputada federal licenciada Daniela Carneiro (União RJ). A posse será na sexta-feira (7), segundo fontes ouvidas pelo blog”. A nomeação encerra uma novela que se arrasta há quase dois meses.

A nomeação vem se arrastando porque o presidente Lula precisa do apoio do grupo político liderado pelo marido da ministra, o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, que segue negociando secretamente as contrapartidas para que Daniela deixe a pasta.

O município na Baixada Fluminense é reduto eleitoral do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que, embora tenha sido tornado inelegível, pelo Tribunal Superior Eleitoral, ainda “dá as cartas” no gigantesco eleitorado da região, na qual Lula, foi derrotado em 2022.

Entretanto, a lista apresentada como moeda de troca é grande. De acordo com pessoas a par da negociação, Waguinho exigiu cargos no segundo escalão do governo, além da construção de um Instituto Federal e um hospital para tratamento de câncer em Belford Roxo. Só não se sabe o Lula fará para atender essas exigências, porque o pedido supera R$ 100 milhões, segundo estimativas otimistas.

Mas não só isso. Waguinho também demandou que Daniela Carneiro virasse vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, além da relatoria de projetos importantes, o que, segundo fontes do Planalto, deve ser atendido.

No horizonte, Lula acredita que, com a troca do comando do Ministério do Turismo, o União Brasil, partido do qual o grupo de Waguinho se desentendeu com a direção nacional e migrou para o Republicanos, compareça com os votos que o governo precisa no Congresso para aprovar a sua agenda.

A pressão pela relatoria de pautas na Câmara é, também, uma forma de o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), garantir uma mudança que, para seu entorno político, será benéfica, ao ter maior influência sobre o Ministério do Turismo. Sabino chama Lira de “irmão”.

Lula ainda pretende se reunir com Daniela Carneiro e com o deputado Celso Sabino, antes de sacramentar a troca. O presidente também quer uma conversa com o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), uma das lideranças da legenda. Por isso, fontes do Planalto trabalham com o cenário mais provável da troca para esta quinta ou sexta, uma vez que está no radar a votação da emenda constitucional da reforma tributária, ótima oportunidade para testar a “fidelidade” do União Brasil com o governo.

E é com a data de sexta-feira, aliás, que trabalham aliados de Celso Sabino para uma possível posse do novo ministro do Turismo. Uma forma de pressionar o governo para a mudança.

Correndo como está planejado, o Pará terá dois ministros no terceiro governo Lula: Jader Barbalho Filho (Cidades) e Celso Sabino (União-PA), algo inédito na história da política paraense e do Norte do país. (A Notícia Portal/Blog do Zé Dudu)