Casal suspeito de homicídio na praia das Gaivotas, em Conceição do Araguaia, é preso em Belém

Um casal foi preso por suspeita de matar um vendedor de artesanato na praia das Gaivotas, em Conceição do Araguaia, no sul do Pará. O crime ocorreu na tarde do dia 28 de julho. Havia um mandado de prisão contra o homem e a mulher. Os dois se apresentaram na tarde desta quinta-feira (17), na Delegacia-Geral de Polícia Civil, em Belém. Ambos estavam com advogados.

Por estarem com mandados de prisão, foram presos imediatamente por suspeita de homicídio qualificado. O vendedor de artesanato teria sido morto com golpes de arma branca enquanto dormia. O crime ocorreu diante de várias pessoas. A praia estava lotada por conta do veraneio. No dia do fato, um suspeito foi preso em flagrante. Tudo teria ocorrido por um desentendimento.

Após todos os procedimentos legais padrão, o casal foi encaminhado para o sistema prisional e está à disposição da Justiça. Com isso, a Polícia Civil já cogita a possibilidade de o caso ser dado como solucionado e concluído, restando ao Judiciário estabelecer as responsabilidades e penas de cada um dos três envolvidos.

(A Notícia Portal/ Fato Regional)