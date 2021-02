CASA DE TÁBUA: Acidente causa congestionamento em BR-158

Na manhã de domingo (14), dois Bitrens colidiram em um grave acidente na proximidade do distrito de Casa de Tábua, município de Santa Maria das Barreiras. Segundo informações apuradas, ao tentar desviar de uma caminhonete um dos bitrem invadiu a pista em sentido oposto, ocasionando a colisão.

Com a ajuda dos populares, os policiais militares conseguiram retirar um dos motoristas da cabine.

O trafego na BR está fechado desde as 10 horas da manhã de domingo, e já fazem mais de 24 horas sem que resolvam essa pendencia ocasionando um enorme congestionamento de caminhões. O trafego de veículos menores flui com dificuldade e lentamente. (da redação, com informações de Otávio Araújo)